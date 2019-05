Heikentynyt hajuaisti on riski terveydelle, mutta hajuaistia voi parantaa kotikonstein – Tuttujen ruoka-aineiden avulla voit testata, haistatko tarkasti

Hyvinvointi

Heikentynyt hajuaisti on riski terveydelle, mutta hajuaistia voi parantaa kotikonstein – Tuttujen ruoka-aineid

Tuttu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa on tavallista, että moni huomaa hajuaistinsa heikentyneen, jos ei enää tunnista kahvin tuoksua.

Hajuaisti heikkenee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hajuaisti voi häiriintyä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heikko hajuaisti ennakoi tutkimuksissa puolitoistakertaista riskiä kuolla ennenaikaisesti.

Yleisin syy

Suolan ja sokerin käytössä on hyvä olla maltillinen, vaikka ruoka alkaisikin ilman hajuaistia maistua mauttomalta.

Hajuaistin menetys