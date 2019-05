Yölliset vessakäynnit loppuivat, kun nainen keksi yksinkertaisen tavan – Tiheävirtsaisuus on yleinen vaiva, ja on olemassa kaksi keinoa oppia siitä pois

Hyvinvointi

Yölliset vessakäynnit loppuivat, kun nainen keksi yksinkertaisen tavan – Tiheävirtsaisuus on yleinen vaiva, ja

Onko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=kristina+sarkkinen

”Tiheävirtsaisuudesta puhutaan, jos joutuu käymään pissalla useammin kuin kahdeksan kertaa vuorokaudessa.”

Tiheävirtsaisuudelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos tiheävirtsaisuus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jotkut ihmiset voivat olla erityisen herkkiä tuntemaan pissahätää.

Tärkein

Kansankielessä

Tyhjenemishäiriö tarkoittaa, että rakko ei tyhjene kokonaan pissalla käydessä.

Tiheävirtsaisuus

Eturauhasvaivat saattavat herkistää rakkoa.

Vanhemmat

Vanhemmat

Virtsatietulehdukseen

Tehokkaimpia keinoja oppia pois tiheävirtsaisuudesta on rentoutuminen.

Voiko

Jos ryhtyy alituiseen jumppaamaan lantiopohjaansa, se saattaa pahentaa ongelmaa.

Fysioterapeutti

Rentoutumista