Pyöräilykypärä putosi lattialle, onko se nyt pilalla? Asiantuntija kertoo, millainen isku voi tehdä kypärästä turvattoman

Hyvinvointi

Pyöräilykypärä putosi lattialle, onko se nyt pilalla? Asiantuntija kertoo, millainen isku voi tehdä kypärästä

Pyöräilykausi

Jos kypärä putoaa naulakosta lattialle, onko silloin vaihdon paikka?

Mutta

Auringopaiste voi heikentää kypärän suojaavuutta.

Iskut

Kun kypärä vaimentaa iskuja, siinä oleva materiaali murskautuu.

Kypärää

Pyöräilykypärä

malleja

Vanha kypärä on jätettä. Sitä ei ole syytä viedä kirpputorille.

Vuoden 2018