Yhä useampi syö yksin, mutta se ei ole säälittävää tai kamalaa, sanoo tutkija – Tämä yksin syömisen terveysvaikutuksista tiedetään

Hyvinvointi

Yhä useampi syö yksin, mutta se ei ole säälittävää tai kamalaa, sanoo tutkija – Tämä yksin syömisen terveysvai

Yksin

Tosiasiassa

Jos ihmiset lakkaavat syömästä yhdessä, pelätään, että jotakin isompaa saattaa olla hajoamassa.

Kun

Psykologi teki sarjan tutkimuksia, jotka osoittivat, että mitä suurempi on ruokaseurue, sitä enemmän ihminen syö.

Eteläkorealaiset

Vaikka yksin syöminen saattaa lisätä napostelua, yksin voi syödä myös terveellisesti.

Ruuan ympärille on kehitetty uudenlaista yhteisöllisyyttä.

Niin

”Ravintolarauhoittuminen voi tarjota palkitsevan ja nautinnollisen hetken, jos siihen keskittyy ilman häiriötekijöitä”

Jotkut

Koponen uskoo, että tulevaisuudessa yksin syömistä pidetään yhtä luontevana kuin sosiaalista ateriointia.

Koponen