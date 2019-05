Hiilihydraattien välttely on haitaksi liikkujalle, sanovat asiantuntijat – Tällainen on carb cycling -metodi, jossa hiilihydraattien syömistä rytmitetään ”Olen kohdannut vastaanotollani ihmisiä, jotka liikkuvat paljon erittäin niukoilla hiilihydraateilla. Lopputuloksena on lähes väistämättä väsymys”, sanoo ravitsemusterapeutti.