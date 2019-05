Suomalaistutkijat tekivät yllättävän havainnon: Lepän siitepöly aiheuttaa todennäköisesti kymmeniä kuolemia vuodessa

Hyvinvointi

Suomalaistutkijat tekivät yllättävän havainnon: Lepän siitepöly aiheuttaa todennäköisesti kymmeniä kuolemia vu

Lepän

Havainto

Siitepölyaltistuksen

On oletettavaa, että pääkaupunkiseudun ulkopuolella kuolleisuus lisääntyy lepän pölytyksen aikana vielä enemmän.

Jaakkola ei

Saattaa olla, että siitepöly on ikään kuin viimeinen tekijä.

Tutkijat ovat

Se, mikä

”Siitepölykauden pitenemisestä on jo selvää näyttöä.”

Vastaava tutkimustulos on saatu kerran aiemmin, 15 vuotta sitten Hollannissa.

Jaakkolan mukaan

Lepän kukinto