Korvaan jäänyt vesi aiheuttaa osalle ihmisistä tuskallisen ”uimarin korvan” – Virhe korvan putsauksessa pahentaa tilannetta

Hyvinvointi

Korvaan jäänyt vesi aiheuttaa osalle ihmisistä tuskallisen ”uimarin korvan” – Virhe korvan putsauksessa pahent

Helle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uimarin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korvakäytävätulehdus voi pahentua, jos putsaa korvaansa pumpulipuikolla.

Kroonista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korvatamponilla pahasti tukkeutunut korva saadaan auki ja korvatipat kunnolla koko korvakäytävän alueelle.

Timo Hirvosen

Vanha konsti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korvavaikun tehtävä on suojata korvakäytävää tulehduksilta.

Suurin osa