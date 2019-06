Näin opetat aivot pois kännykän orjuudesta: ”Alkoholismiin verrattuna kännykkä on lähi-Alepa, josta saa kaljaa, ja tietokone on Alko”, sanoo asiantuntija

Hyvinvointi

Näin opetat aivot pois kännykän orjuudesta: ”Alkoholismiin verrattuna kännykkä on lähi-Alepa, josta saa kaljaa

Se

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olennaisinta on nautinnon odotus.

Joka kerta,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olennaisinta

Harva alkaa bussipysäkillä lukea kännykästä Dostojevskiä vaan silmäilee mieluummin lööpeistä, kuka petti ja ketä Temptation island -ohjelmassa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Ihminen saattaa surffailla tuntikaupalla netissä ja nukkumaan mennessä harmitella, että pitikö moiseen turhanpäiväiseen puuhasteluun kuluttaa taas aikaa.

”Sanotaan, että lapset tarvitsevat tylsiä hetkiä, mutta niin tarvitsevat aikuisetkin.”

Aivomme

Kännykän

Palatkaamme

”Kännykkä on lähi-Alepa, josta saa kaljaa ja tietokone on Alko.”

Someriippuvuutta

Erityisen

Alituiseen