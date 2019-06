Hyvinvointi

Osa suuvesistä pitäisi kieltää, sanoo iensairauksien professori: ”Siinä läträtään karsinogeenien kanssa”

Terve

Useimmiten

Ientulehdus tai parodontiitti eli hampaan kiinnityskudoksentulehdus voivat aiheuttaa hajua.

Plakin

Sorsan mielestä alkoholia sisältävistä suuvesistä on pelkkää haittaa, ja niiden myynti pitäisi kieltää.

Moni

”Siinä läträtään karsinogeenien kanssa.”

Myös

”Pahan hajun on tarkoitus varoittaa: jotain on vialla.”

Aina

Pitääkö