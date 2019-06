Lapissa käytetään selvästi vähemmän masennuslääkkeitä kuin muualla Suomessa – Asiantuntijat pohtivat, mistä se voi johtua

Hyvinvointi

Lapissa käytetään selvästi vähemmän masennuslääkkeitä kuin muualla Suomessa – Asiantuntijat pohtivat, mistä se

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joillakin alueilla ihmisillä voi korkeampi kynnys hakeutua masennuksen hoitoon.

Masennus- ja unilääkkeiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eroista

Unilääkkeiden ja masennuslääkkeiden käyttö kasaantuu jonkin verran samoille ihmisille.

Lääkkeettömiä

Ahvenanmaa