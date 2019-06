Hyvinvointi

Moni suomalainen saa kasvohalvauksen, joka katoaa parissa päivässä, eikä sen syytä tiedetä

Onko kesäisessä viimassa syytä olla olla varovainen?

Perifeerisellä kasvohalvauksella

HS kysyi asiaa

”Ei ole tutkimusnäyttöä siitä

Suurimmalla osalla meistä on huuliherpesvirus, ja silti vain harva saa kasvohalvauksen.

Japanilaiset tutkijat

Kasvohalvauksen voi

Tärkeintä on aluksi erottaa oireet aivoperäisestä eli sentraalisesta kasvohalvauksesta.

Bellin pareesi

Suurin osa Bellin pareesiin sairastuneista paranee.

Jälkioireita voidaan usein helpottaa onnistuneesti botuliinitoksiinipistoksilla.

Yleisimpiä jälkioireita

Useissa maissa kasvohalvauksen