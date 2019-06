Hyvinvointi

Karpaloa suositellaan estohoitona virtsatietulehdukseen

Koko ajan

Virtsatietulehdus

Juuri ennen juhannusta

Karpalon ja karpalomehun vaikutuksesta virtsateiden hyvinvointiin on runsaasti tutkimusnäyttöä.

Suurin osa karpalotutkimuksista

Virtsatieinfektioiden

Mikrobilääkkeiden teho ja turvallisuus eivät ole enää samaa luokkaa kuin vielä parikymmentä vuotta sitten.

Uusien hoitosuositusten

Lisäksi antibiootit

Antibioottien käyttö