Tunnetut mikromuovit kulkevat ihmisen ruoansulatuksen läpi ilman ongelmia, mutta kaikkein pienimpien vaikutuksia ei tunneta

Hyvinvointi

Tunnetut mikromuovit kulkevat ihmisen ruoansulatuksen läpi ilman ongelmia, mutta kaikkein pienimpien vaikutuks

Kaikkialla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikromuovia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Suolistosta eteenpäin pääsee arviolta vain erittäin pieni määrä, jos mitään.”

Vain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Kaikkein

”Terveysvaikutukset on tutkittava solutasolla.”

Molekyylimallinnuksessa