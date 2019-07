Hyvinvointi

salilla, koska haluan kohen­taa kun­toani. Silti en seu­raa Insta­gramissa yhden­kään fitness- ja hyvin­vointi­vaikut­tajan tiliä. Miksi? Koska moni heistä vää­ristää kuvaa siitä, millaista on olla hyvässä kun­nossa.Kunnolla, tai toisin sanottuna fyysisellä suorituskyvyllä, on monia ulottuvuuksia. Niitä ovat esimerkiksi lihasten maksimivoima, nopeusvoima ja kestävyys. Suorituskyvyn tai ”kunnon” kannalta olennaista on myös liikkuvuus ja koordinaatio.Ulkonäkö sen sijaan ei juuri kerro fyysisestä suorituskyvystä. Siitä on silti tullut kunnon mittari. Naiset ovat tikissä, kun he ovat hoikkia ja kun heidän lihaksensa hieman erottuvat hartioista, käsistä, vatsasta, reisistä ja pakaroista. Miehet ovat hyvässä kunnossa, kun yläkroppa on pumpatun näköinen ja kun heillä lihakset erottuvat selvästi.Omaankin tuttavapiiriini kuuluu ihmisiä, jotka käyvät yksi yhteen kuvaamieni ”hyväkuntoisten” naisten ja miesten kanssa. Muuan mies julkaisee Instagramin stories-osiossa vähintään viikoittain kuvan treenipaidan alta pullottavista hauiksista ja ojentajista. Kuvan vieressä on yleensä jokin motivoiva fraasi, kuten ”sun’s out gun’s out” tai ”no pain no gain”.Naiset keskittyvät usein treenaamaan pakaroitaan. Pyllystä kun on tullut naiseuden ja seksikkyyden mitta siinä missä aiemmin rinnat ja niiden koko olivat naisten yleinen huolenaihe.median fitness-vaikuttajien kroppaa jää mielellään katselemaan. Samalla mieleen hiipii lähes väkisin toive siitä, että olisipa itsekin noin ”hyvässä kunnossa”.Suurin osa ei kuitenkaan pysty ylläpitämään ihanteiden mukaista unelmakroppaa ainakaan kovin pitkään ilman, että terveys tai suhde liikuntaan ja syömiseen alkaa kärsiä. Ja työssä käymisen, perhe-elämän ja sosiaalisen elämän pyörittäminen vie monella niin paljon voimia, että huimat treenimäärät tai rajoitetut dieetit tuskin ovat mahdollisia.Tai ovat totta kai: hyvinvointivalmentajathan hokevat, että jos jotain haluaa riittävän kovasti, niin sen voi toteuttaa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että treeni ja ulkonäkö ovat useimmiten näiden ihmisten työ. Tavallisella ihmisellä tiukkoihin tavoitteisiin pääseminen on aina tinkimistä jostain muusta: kavereiden kanssa hengailusta, perheen yhteisestä ajasta tai arjen pullakahveista.purkaa treenaamisen ja ulkonäön välisen yhteyden. Siinä auttavat esimerkiksi nämä kuvat olympiaurheilijoiden kehoista:Tai suomalaisten, huikeasti maailmalla pärjäävien painonnostajien Instagram-tilit:Erottuvia lihaksia? Kyllä, muttei yli-inhimillisen alhaista rasvaprosenttia. Hyväkuntoisten ihmisten kirjo on monipuolisempi kuin uskommekaan.kai superihmisiltä vaikuttavia tyyppejä saa, ja kannattaa, seurata somessa, jos se auttaa tavoittelemaan terveellisempiä elämäntapoja. On kuitenkin virkistävää vilkaista välillä myös niitä hyvässä kunnossa olevia naisia ja miehiä, jotka eivät täytä omia haavekropan mittoja.Lisäksi on hyvä pohtia, miksi haluaa treenata. Jos salille ajaa ensisijaisesti riittämättömyyden tunne ja alemmuuskompleksi, kannattaa pysähtyä. Pyöreämmät pakarat tai litteämpi vatsa eivät tee autuaaksi.Ihannevartalo ei ratkaise pään sisäistä ahdistuksen vyyhtiä. Siihen kannattaa hankkia muita käsittelykeinoja.