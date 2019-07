Hyvinvointi

Olen päässyt unelmieni ammattiin suhteiden avulla – ettet vain olisi sinäkin?

työpaikkani suhteilla” on lause, jota harvemmin kuulee. Ymmärrän kyllä, miksi.Kun puhuu suhteiden hyödyistä työelämässä, on aina se vaara, että kaikki oma osaaminen ja yrittäminen tulisi mitätöidyksi. En epäile hetkeäkään, etteikö joku lukisi tästäkin tekstistä pelkän otsikon ja siirtyisi sitten näpyttelemään kommenttikenttään mielipidettä, jonka mukaan kolumnisti on yksi lahjaton Hannu Hanhi.No, suotakoon se hänelle – osa väitteestä kun on totta. Olen onnekas!ensimmäisen kesätyöni isäni firmasta kun olin teini-ikäinen. Aikoinaan homma oli minulle luonnollisesti pelkkä riesa, mutta nyt tiedän, että se oli etuoikeus. Oman perheenjäsenen silmien alla pystyin olemaan keltanokka kaikessa rauhassa ja tekemään virheitä ilman jäytävää tunnetta siitä, että puolituntematon esimies tulisi ennen pitkää heittämään minut ulos ja huutamaan perään, ettei takaisin ole tulemista.Ehkä siksi en pelännyt seuraavan työpaikan hakemista: kävelin työhaastatteluun niin täynnä intoa kuin voi olla vain 18-vuotias, joka ei ole vielä kertaakaan elämässään saanut viestiä, jossa lukee ”valitettavasti valintamme ei juuri nyt kohdistunut sinuun”. Paikka kahvilan tarjoilijana irtosi heti kättelyssä.Ensimmäiset kokemukseni toimittajana taas sain otettuani yhteyttä ystäväni isään, joka sattui työskentelemään lehtialalla. Ja kun tarjosin vapaana kirjoittajana ensimmäistä kertaa artikkelia naistenlehteen, sain sähköpostin lähettämiseen tarvitsemani rohkeuden, kun olin viettänyt iltaa samassa seurueessa päätoimittajan kanssa. Kynnys ehdottaa yhteistyötä madaltui kummasti, kun saatoin ajatella naista ystäväni ystävänä enkä pelkästään suurena mediamogulina.ihanaa sanoa, että minusta tuli vapaa toimittaja ja kirjailija, koska olen niin ihmeellinen ihminen. Mutta totuus on, että ammattini on seurausta paitsi työnteosta myös monista sattumista. Ja näin on asia monen muunkin kohdalla. Siksi ärsyynnyn joka kerta, kun kuulen jonkun pitävän vain ja ainoastaan omana ansionaan sitä, että on menestynyt elämässä.Lauseet kuten ”sain töitä, koska halusin sitä tarpeeksi” ja ”unelmani toteutui, kun sanoin sen ääneen” ovat vastenmielisiä, koska ne antavat ymmärtää, että ihmiset, jotka eivät ole saaneet sitä mitä ovat halunneet, olisivat joko laiskoja tai yksinkertaisesti tyhmiä.Ihan niin kuin esimerkiksi itse olisin muutama vuosi sitten täyttänyt toimeentulohakemuksia puhtaasti siitä syystä, etten tajunnut haaveilla tarpeeksi. Ei, kyllä kyse oli enemmänkin siitä, että olin uuvuksissa monien tapahtumien jäljiltä enkä – toisin kuin 18-vuotiaana – tuntenut enää kelpaavani minnekään.Näin siis siitä huolimatta, että yritin kuvitella itseni kaikkiin mahdollisiin tehtäviin ja hain töitä jatkuvasti. Sain kuulla kerta kerran jälkeen, että paikka meni jollekin muulle, hakijoita oli 400, kiitos ja hyvää kesää.ei menesty pelkästään siksi, että haluaa sitä tarpeeksi. Siksi olisi reilua, että puhuisimme välillä myös niistä asioista, jotka ovat vieneet meitä eteenpäin ja joiden eteen meidän ei ole tarvinnut tehdä yhtään mitään.