”Pakoilin naisia tekosyiden varjolla”, kertoo 28-vuotias mies – Nuoretkin joutuvat turvautumaan erektiolääkkeisiin, ja yksi syy on porno

Hyvinvointi

”Pakoilin naisia tekosyiden varjolla”, kertoo 28-vuotias mies – Nuoretkin joutuvat turvautumaan erektiolääkkei

Viime

Ajatus alkaa harhailla ja keskittyä enemmän siihen että erektio ei pysy. Siinä tilanteessa on vaikea olla ajattelematta erektion ja halun laskemista. Mies, 38

Nuoresta asti yhdynnässä, ensimmäisestä kerrasta alkaen. Nuorena useammin, mutta aivan viime vuosinakin silloin tällöin. Tunsin suurta häpeää ja riittämättömyyden tunnetta, tunsin jopa ettei ”seksi ollut minua varten”. Muu, 33

Pidin itseäni melko huonona sängyssä, ja suhtauduin seksiin monesti jonkinlaisena suorituksena jossa piti onnistua. Sitten yritti panna hirveällä kiukulla että erektio vahvistuisi, jonka seurauksena ähelsi itsensä mekaanisesti laukeamaan, ennen kuin homma ehti kunnolla alkaakaan. Mies, 39

Aiemmin uusien seksikumppaneiden kanssa tilanteen jännittävyys ajoi usein toimintakyvyttömään tilaan, jossa erektiosta ei ollut tietoakaan. Epäonnistumiskokemusten myötä aina vain pahemman jännittämisen ja varmemman epäonnistumisen kierre oli valmis. Tilanne johti välttelevään käyttäytymiseen, jolloin kiinnostavia ja kiinnostuneita naisia tuli pakoiltua tekosyiden varjolla. Lopulta solmu alkoi avautua lääkärin määräämien sinisten ”itseluottamuspillereiden” ja vakiintuneen parisuhteen tuoman turvallisuudentunteen kautta. Nykyisin käytän sildenafiilia enää hyvin harvoin, seksi onnistuu muutenkin. Mies, 28

Jännitystä ja normaalia useammin ihan rehellistä haluttomuutta koska huomasin ajattelevani että ”Mitä jos se ei toimi taaskaan?”. Meillä miehillä on se ongelma että se vaatii vain sen yhden negatiivisen ajatuksen erektiosta tai sen vahvuudesta ja sittenhän se taistelu on jo hävitty. Mies, 27

Muutama vastaaja

https://www.hs.fi/haku/?query=niilo+hendolin

Erektiolääkkeiden

Nykyisessä parisuhteessani erektion lopahtaminen ei ole mikään ongelma. Välillä niin käy, eikä siihen liity mitään noloa. Sitten tehdään tovi muita juttuja ja kummallakin on hauskaa. Avainasemassa on avoin keskusteluyhteys partnerini kanssa. Kaikesta seksiin liittyvästä voi puhua ja mikään ei ole kiusallista. Mies, 39

Olen kokenut erektion vaikeuksia ensimmäisessä seksikokemuksessani. Ei tahtonut millään onnistua useamman kerran kokeilunkaan jälkeen, useamman viikon ajanjaksolla. Tunsin suurta häpeää ja kyvyttömyyttä, ajatuksista muodostui kierre ja tulppa, mikä vain pahensi asiaa. Onneksi tyttöystäväni on ymmärtäväinen ja ammatiltaan psykologi, joten hän osasi keskustella asiasta kanssani avoimesti ja rohkaisevasti. Itse en olisi osannut avata suutani asiasta taikka keskustella siitä hänen kanssaan. Keskustelu olikin yllättävän tärkeää, sillä ongelma olikin stressissä ja ajatuksissani. Mies, 22

Hendolin harmittelee

Uuden kumppanin kanssa tilanne tulee vastaan melko usein. Sanoisin, että vähintään joka toinen kerta. Varsinkin kondomin käytön yhteydessä tämä on erittäin yleistä ja tilanne tulee useimmiten vastaan jo siinä vaiheessa, kun kondomia on pukemasssa päälle. Tilannetta tulee jännitettyä nykyään jo etukäteen, mikä luo paineita ja vain pahentaa asiaa. Tämä johtaa siihen, että kondomia ei useimmiten haluaisi käyttää tai sen käyttö lopetetaan kesken seksin. Monesti aloitteen tekijä on tässä tilanteessa toinen osapuoli. Mies, 28

Myös huonosti tai hätäisesti asetettu kondomi puristaa joskus väärin ja voi asian aiheuttaa. Tai ajatus siitä, että niin voi käydä. Varmaan kaikenlainen ylianalysointi on pohjimmiltaan syynä. Mies, 34

Kondomin käyttö on haastavaa, jos erektio ei tahdo kestää. Tästä ei kyllä missään seksivalistuksessa ikinä puhuta! Sanoma on aina: ”käytä aina kondomia, mikä siinä on niin vaikeaa, hävettääkö ostaa kumeja vai mitä häh, lol”. Miksi tästä ei puhuta seksivalistuksessa? Eipä ihme, että nuoret pojat ”unohtavat” käyttää kumia. Nainen, 41

Kysyimme myös

Uskon, että ennen ensimmäisiä parisuhteita saataville tullut nettiporno on sotkenut psyykeä ja odotuksia oikealta seksiltä. Poikamiehenä sitä tuli kulutettua paljon ja ajan saatossa katsottu materiaali muuttui koko ajan rankemmaksi. Olen edelleen jossain määrin koukussa pornoon, siitä on mahdoton päästä eroon. Usein koen syyllisyyden tunteita katsomisen ja masturboinnin jälkeen. Mies, 37

Luulen pornon vaikuttaneen siihen tapaan, jolla harrastamme seksiä parisuhteessa, eli siitä on tullut kirjavampaa. Porno on ruokkinut omaa mielikuvitustani, ehkä vääristänytkin näkemyksiä seksuaalisuudesta ja ihmiskehosta. Joskus myös kärsinyt jonkinasteisesta ”riippuvuudesta”. Silloin pornolle uhrattu huomio on saattanut olla pois parisuhteen keskinäisestä seksuaalisesta kanssakäymisestä. Mies, 28

Pornolla on selkeä yhteys nykyään parisuhteessa tapahtuviin ajoittaisiin kiihottumisvaikeuksiin. Pyrin välttelemään pornoa, ja jo viikon parin onnistunut tauko saa aikaan ison piristysruiskeen kahdenkeskeiseen seksiin ja puolisosta kiihottumiseen. Pornojaksoilla lähes päivittäinen katselu ja masturbointi tyhjentää libidopajatson, jolloin kiihottuminen vaimon kanssa muuttuu vaikeaksi. Pahoilla ja yliaktiivisilla pornojaksoilla häviää yleensä myös kyky kiihottua pornosta itsestään, jolloin libidon palautuminen saattaa vaatia jopa useamman viikon seksitauon. Tiedostan porno-ongelman erittäin selkeästi, mutta pornon välttely on haastavaa ja yleensä repsahdus jossain kohtaa tapahtuu. Vaikka parisuhteessani puhutaan avoimesti seksiin liittyvistä asioista ja ongelmista, on porno yksittäisenä elementtinä jäänyt käsittelemättä. En ole kyennyt ottamaan asiaa puheeksi. Mies, 28

Seksuaaliterapeutti

Minulla oli muutaman vuoden kestänyt vaikea masennusjakso, johon liittyi suunnatonta stressiä, yleistä toivottomuutta ja päihteiden käyttöä. Ainoa seksuaalinen toiminta tuona aikana tapahtui itseni kanssa, harvemmin täysin selvin päin ja aina pornoa katsellen. Hieman tervehdyttyäni aloitin uuden parisuhteen, ja seksi ei vaan sujunut. Se oli ahdistavaa, romahdutti itsetuntoni ja tuntui vain pahenevan joka kerta. Mies, 33

Tapailin tytön kanssa 3 kuukautta, mutta hän ei enää ikinä halunnut tulla kämpilleni yökylään tapahtuman jälkeen (tai kutsunut omille kämpillensä). Jälkeenpäin olen ajatellut, että suhteen loppuminen johtui suurimmaksi osaksi epäonnistuneesta seksikerrasta, ja tämä on vaikuttanut suuresti itsetuntooni. En useinkaan uskalla lähestyä naisia romanttisessa mielessä, koska pelkään olevani pettymys jälleen kerran sängyssä. Mies, 31

Hendolinin mukaan