Hyvinvointi

Suomi sai kultaa kansainvälisessä vertailussa: Helsinki tukee parhaiten työn ja vapaa-ajan tasapainoa

Helsinki

Vertailun

Vertailussa

Parhaat pisteet Helsinki sai vertailussa onnellisuuden osa-alueella, täydet sata.

Vertailu

Parhaat

Työmatkaan käytetty aika on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Lontoossa, Zürichissä, Torontossa, Pariisissa, Sydneyssä, Sao Paulossa ja Singaporessa.

Yhdensuuntaiseen

Helsinki

on saanut jälleen mainetta ja kunniaa kansainvälisissä vertailuissa: Se nousi ykköseksi 40 kaupunkia koskevassa selvityksessä, jossa arvioitiin, miten kaupunki onnistuu tukemaan asukkaidensa työn ja vapaa-ajan tasapainoa sekä edistämään siten heidän elämänlaatuaan.Kärkikolmikkoon nousivat Helsinki, München ja Oslo, kun taas jumbosijoille päätyivät Buenos Aires, Tokio ja Kuala Lumpur.Vertailun toteutti kansainvälinen teknologiayhtiö Kisi, joka valmistaa turvallisuusjärjestelmiä, muun muassa kännykällä toimivia lukkoja.tarkoituksena on yhtiön mukaan luoda eräänlainen mittatikku siitä, miten kaupungit voivat vähentää asukkaidensa stressiä sekä lisätä heidän onnellisuuttaan työn ja vapaa-ajan tasapainoa tukemalla.”Työuupumus yleistyy koko maailmassa”, yhtiö toteaa.Kyky hallita omaa ajankäyttöään sekä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan nousee yhtiön mukaan entistä tärkeämmiksi.”Tiedämme omasta kokemuksestamme, että tulevaisuudessa olisi tärkeää työskennellä pikemminkin fiksummin kuin ahkerammin. Jos omistaudumme liikaa työlle, elämä sen ulkopuolella kärsii. Ja päinvastoin”, yhtiö perustelee.otettiin huomioon erilaisia elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten työhön ja työmatkoihin käytetty aika, työn kuormittavuus sekä perhavapaiden, lomien ja vapaapäivien määrä.Tutkimuksessa tarkasteltiin myös esimerkiksi terveys- ja mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja kaupunkiympäristöön liittyviä tekijöitä, kuten ilmansaasteiden määrää. Mukaan otettiin myös muun muassa kaupungin tarjoamat vapaa-ajanviettomahdollisuudet, sukupuolten sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvon toteutuminen.perustui pääasiassa virallisiin lähteisiin, kuten OECD:n, Eurostatin, Maailmanpankin, YK:n sekä valtioiden omiin tilastoihin. Mukana oli myös epätieteellisiä, matkailua ja hyvinvointia koskevia selvityksiä.Yksi lähde oli ilmeisesti YK:n onnellisuusraportti, jossa Suomi on ollut ykkösenä jo toista vuotta.pisteet Helsinki saikin vertailussa onnellisuuden osa-alueella, täydet sata pistettä. Perässä seurasivat Oslo ja Zürich.Tutkimuksen tekijät huomauttavat kuitenkin, että sata tarkoittaa vain parasta sijoitusta vertailussa, eikä sitä, etteikö kaupungilla olisi parantamisen varaa tosielämässä.Helsingissä käytettiin myös vertailukaupungeista eniten lain tarjoamia perhevapaita. Kakkosena oli Budapest ja kolmosena Oslo.Helsinkiläiset ja pariisilaiset nauttivat suurimmasta palkallisten lomapäivien vähimmäismäärästä – niitä oli 30 päivää. Eniten vapaapäiviä oli kuitenkin Barcelonan työssäkäyvillä: 30,5 päivää. Vähiten vapaapäiviä oli San Franciscon (9,7), San Diegon (9,7), Washington D.C:n (9,4) ja Los Angelesin (9,1) asukkailla.työmatkaan helsinkiläiset käyttivät vertailun mukaan keskimäärin 26 minuuttia, mikä on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Lontoossa, Zürichissä, Torontossa, Pariisissa, Sydneyssä, Sao Paulossa ja Singaporessa. Niissä yhdensuuntaiseen työmatkaan käytettiin keskimäärin yli 40 minuuttia, Tokiossa jopa yli 50 minuuttia. Lyhimmän ajan, 22,2 minuuttia käyttivät Clevelandin, Las Vegasin ja Portlandin työssäkäyvät.Helsinkiläiset tulevat tutkimuksen mukaan työpaikalleen keskimäärin aamulla kello 9.07. Kaikkein myöhimpään töihin tulevat Washington D.C:n työntkekijät, kello 10.30. Tämä tieto perustuu kuitenkin Kisin omaan, automaattilukkojen käyttöä koskevaan dataan, joten sen aineisto on hyvin suppea.menestyi myös sukupuolten tasa-arvon osa-alueella. Se rankattiin kolmanneksi tasa-arvoisimmaksi kaupungiksi Oslon ja Tukholman jälkeen. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt olivat tasa-arvoisimpia Tukholmassa, Torontossa ja Lontoossa. Suomella näyttäisikin olevan 91,6 pisteen sijoituksellaan olevan tässä suhteessa vielä parantamisen varaa.