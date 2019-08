Vitamiini voi saada aknen puhkeamaan aikuiselle – Useimmiten syy on kuitenkin muualla, ja asiantuntija listaa tärkeimmät aiheuttajat

Hyvinvointi

Vitamiini voi saada aknen puhkeamaan aikuiselle – Useimmiten syy on kuitenkin muualla, ja asiantuntija listaa

Yhdessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihosairaalan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

B12-vitamiini

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

B12-vitamiinin