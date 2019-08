Hyvinvointi

Piinaava niskakyhmy yleistyy, vie yöunet ja kipeyttää pään – Näin tunnistat ”someniskan” ja pääset siitä eroon

Jos kädet alkavat

Niskakyttyrä näkyy nykyään yhä nuoremmilla.

Emännän kyhmy

Kun pää romahtaa alas, yläselkään syntyy pysyvä jännitys.

Kyhmy syntyy

Yläselän jännitys voi aiheuttaa huimausta, korvien soimista ja näköhäiriöitä.

Nuorin

Mitä asialle voi tehdä? Voiko emännänkyhmyä tai someniskaa ehkäistä?

Georg

1. Suorista ryhti istuessa

Tee näin:

2. Nouse ylös ja pyöritä hartioita

Tee näin:

3. Vahvista niskaa

Tee näin: