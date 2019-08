Miksi pelkäämme puhua kuolemasta? Maria Hakkala sairasti ja kuoli silmiemme alla, ja asiantuntijoiden mukaan se voi olla hyväksi meille kaikille

Hyvinvointi

Miksi juuri silloin, kun tarvitsisin tukea ja ihan konkreettista apua eniten, minut päätetään melkeinpä jopa yhteispäätöksellä jättää rauhaan? Läheisteni määrä on kutistunut sitä mukaa, mitä vakavammaksi sairaus on edistynyt. Ensin annettiin tilaa sairastaa, nyt annetaan tilaa kuolla. Rauhassa. Yksin. Ihminenhän on kuoleman edessä yksin, mutta onko sitä pakko olla juuri ennen?

Kuolema on edelleen tabu, eikä kuolevaa tai vakavasti sairasta välttämättä osata lähestyä.

Ei minulta kukaan ole asiasta kysynyt. Kukaan ei ole kysynyt haluanko olla rauhassa, haluanko ihmetellä, miksi vain ani harva tuttu tai edes ystävä laittaa viestiä, haluanko vapaahetkinä miettiä, kuka haluaisi auttaa minua autokyydeillä, teehetkillä, sympatiasessioilla. Näin on vain päätetty.

Lainaukset ovat Maria Hakkalan blogista The Syöpä Show.