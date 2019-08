Paljon istuvan pakarat saattavat nukkua treenatessa, eikä kehitystä tapahdu – Testaa näillä kuudella liikkeellä, onko kehosi liikkuvuus ja asennon hallinta riittävää

Hyvinvointi

Paljon istuvan pakarat saattavat nukkua treenatessa, eikä kehitystä tapahdu – Testaa näillä kuudella liikkeell

Harva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pakarat saattavat ”nukkua” jatkuvan istumisen takia.

Tuki- ja liikuntaelimistön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolierot voivat syntyä esimerkiksi siitä, että käyttää hiirtä toisella kädellä, harrastaa mailapeliä tai lantio kiertyy väärin.

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuki- ja liikuntaelimistöön kannattaisi suhtautua kuin autoon: se olisi hyvä katsastaa kerran vuodessa.

Kropasta

Ilmivalta