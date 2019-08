Tutkimus: Some aiheuttaa tytöille pahoinvointia herkemmin kuin pojille – Kriittinen piste on yli kolme kirjautumista päivässä

Hyvinvointi

Tutkimus: Some aiheuttaa tytöille pahoinvointia herkemmin kuin pojille – Kriittinen piste on yli kolme kirjaut

Teinityttöjen

”Voi olla, että pojat piittaavat somen tykkäyksistä paljon vähemmän kuin tytöt.”

Tutkimusryhmän

Brittitutkimuksen

”Tytöt rakentavat identitettiään paljolti somekuvien perusteella.”

Lonka

”Voimakas ulkopuolelle jäämisen pelko voi saada nuoren käyttämään somea pakonomaisesti.”

Somea voi

”Yksi suurimmista haasteista on opettajien asennoituminen someen.”

Yksi

Lonka

Lauri Hietajärvi väittelee 13. syyskuuta klo 12 Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa (Siltavuorenpenger 3A).