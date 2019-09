Suomalaistutkijoiden käänteentekevä havainto: Psykopaatteja voitaisiin ehkä hoitaa lääkkeillä – Asiassa on kuitenkin eettisiä ongelmia, sanoo tutkija

Hyvinvointi

Suomalaistutkijoiden käänteentekevä havainto: Psykopaatteja voitaisiin ehkä hoitaa lääkkeillä – Asiassa on kui

Psykopaattien

Mikä

”Psykologian tutkija Kevin Dutton on arvioinut, että Neil Armstrong valikoitui ensimmäiseksi kuun pinnalle astuneeksi ihmiseksi juuri tiettyjen psykopatian piirteidensä ansiosta.”

”Hänen sykkeensä ei nouse stressitilanteessa. Psykopaatti voi kylmän rauhallisesti tehdä lähes mitä vain.”

Psykopatia

Psykopaattien hermosolut poikkesivat monella lailla verrokkien hermosoluista.

Itä-Suomen

”Kantasoluteknologian avulla vakavan psykopatian riski voidaan nähdä jopa vastasyntyneistä.”

Tutkimus

Saako vanhemmille sanoa, että lapsestasi voi tulla yhteiskuntaan sopeutumaton?

Asiaan