THL seuraa tarkasti Yhdysvalloissa sähkötupakkaan liitettyjä tautitapauksia: ”Vaikuttaa erittäin huolestuttavalta”

Hyvinvointi

THL seuraa tarkasti Yhdysvalloissa sähkötupakkaan liitettyjä tautitapauksia: ”Vaikuttaa erittäin huolestuttava

Terveyden

Yhdysvalloissa

Kansainvälisesti

Yhdysvalloissa suurin osa sähkötupakasta oireita saaneista potilaista on nuoria aikuisia.

Yhdysvalloissa

Sähkösavuketta on pidetty vähemmän vaarallisena kuin tupakkaa, koska sen käytössä ei tapahdu palamisreaktiota.

Sähkötupakka

Ollila

Nikotiini