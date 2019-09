Hyvinvointi

Helppo harjoitus auttaa rauhoittumaan arjessa ja voi auttaa huomaamaan kivun, sanoo fysioterapeutti

Malla Rautaparta, kulttuuriantropologi:

Tämä juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.”Hengitystä kannattaa treenata, koska parhaimmillaan hengitysliike liikuttaa lähes koko kehoa, nivelistä sisäelimiin ja pitää kehon nesteet liikkeessä.Tavallinen perushengitys voi olla hyvin pieni, ja liike on minimaalista, mutta hengitysharjoituksessa, jossa liioitellaan hengitystä hitaasti, liike lähtee rintakehästä ja leviää joka suuntaan ja koko kehoon.Yleensä hengitystä ei mielletä liikkeeksi, mutta hengitysliike on suurin kehon sisältä lähtevä liike. Se liikuttaa koko selkärankaa, kaikkia nikamia, sisäelimiä, isoja niveliä.Hengityksen seuraaminen on tapa tutkia kehoa sisältä. Emme yleensä oikein tunnista, mitä kehon sisällä tapahtuu, mutta hengitys on väylä sinne.Kun seuraamme hengitysliikettä, teemme pikku hiljaa huomioita kehon sisältä. Alussa kehon signaalit voivat olla todella vaimeita, mutta ajan myötä hengitysharjoitusten avulla voi tunnistaa kehon sisätilassa tapahtuvia asioita, esimerkiksi pieniä tuntemuksia, jotka enteilevät kipua ja joilla ei ole välttämättä nimeä.Kipua ennakoiviin aistimuksiin voi puuttua hyvissä ajoin, jolloin niistä ei kasva suurempia ongelmia tai kipuja. Hengitysharjoitukset voivat näin ennaltaehkäistä isoja ongelmia ainakin tuki- ja liikuntaelimistön suhteen.lisäksi hengitysharjoitukset auttavat paikallistamaan ja tiedostamaan tunteita.Tunteet ovat hyvin fyysisiä, ja ne voi usein tuntea kehossa, ainakin niiden aiheuttamat kireydet ja jännitykset. Moni sanoo, että vatsa menee kramppiin, kun ahdistaa, mikä heikentää myös hengitystä. Joillain ahdistus tuntuu lapojen välissä.Kun ottaa hellävaraisen syvän hengityksen käyttöön, voi yrittää tunnustella niitä jännityksiä. Hengityksen avulla jännityksiä voi parhaimmillaan jopa laukaista.Säännöllinen, päivittänen harjoitus tuo tuloksia. Hyvillä ohjeilla pärjää. Treeni on enemmän tutkimista.sisäänhengitystä sisälle kehoon: mitä alueita hengitys liikuttaa? Hengityksessä on neljä vaihetta: uloshengitys, tauko, sisäänhengitys, tauko.Kiinnitä huomiota taukoihin, jotka ovat superlyhyitä rauhan hetkiä. Kun harjoittelee hengitystä, tauot pidentyvät, mikä tuo rauhaa.Istu selkä suorana ja pitkänä. Hengitä molempien sierainten kautta sisään, mutta sulje toinen sierain sormella ja hengitä yhden sieraimen kautta ulos.Hengitys alkaa rauhoittua, kun uloshengitykselle annetaan pikku hiljaa enemmän aikaa. Sen myötä sisäänhengitys syvenee vähitellen kuin itsestään.Hengitämme normaalisti noin puoli litraa sisään ja ulos. Keuhkojen tilavuus on kuitenkin viisi kuusi litraa, ja hengitysharjoituksissa otetaan tätä hengityskapasiteettia paljon enemmän käyttöön kuin normaalihengityksessä.hengitetään siis epäluonnollisesti. Ei meidän pidä koko ajan hengittää niin, mutta hengitysharjoitukset ovat työkaluja, joita voimme ottaa tarvittaessa käyttöön.Hengitys on laiminlyöty voimavaramme. Mitä useammin harjoitamme levollista hengitystä sen helpommin ja nopeammin voimme myös muuttaa stressaavan olotilan levolliseksi – yksinkertaisella hengitystekniikalla.”