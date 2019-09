Hyvinvointi

Hammaslääkäri huomasi yleistyvän ilmiön: Terveellinenkin ruoka voi kuluttaa hampaat

”Hammaslääkärissä

Eroosioon

On

Käytännössä

Hampaiden

Tämä juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.käy nuoria aikuisia, jotka syövät terveellisesti eikä heillä ole reikiä hampaissa.He ajattelevat tekevänsä kaiken oikein. He syövät paljon kasviksia, marjoja ja hedelmiä, juovat hyvänmakuisia kivennäisvesiä ja saattavat ajatella, että niitä voi nauttia milloin vain.Useilla on kuitenkin hampaissaan eroosion aiheuttamia kulumia. Hampaiden eroosiolla tarkoitetaan hampaan kiilteen liukenemista. Hammaspinta liukenee ja pehmenee ja on altis mekaaniselle kulumiselle, esimerkiksi pureskelulle tai kovalle hampaiden harjaukselle.havahtuu yleensä ensimmäisenä, kun hammas muuttuu vihlovaksi ja kiille on kulunut osittain pois hampaan pinnalta. Moni huomaa eroosion myös rispaantuneista etuhampaan kärjistä. Pahimmillaan hammasta voi joutua juurihoitamaan kulumisen takia, mikä on toki harvinaista.Eroosion aiheuttamia vaurioita korjataan muun muassa paikkaamalla, mutta jos kaikki hampaat ovat tasaisesti kuluneet ja liuenneet, menettäneet paljon materiaaliaan, on hoito paljon vaativampaa ja kalliimpaa. Ennaltaehkäisy on tärkeintä hoitoa.Usein eroosion syynä ovat happamat ruuat ja juomat. Valitettavasti myös monet muuten terveelliset ruuat ja juomat ovat happamia, kuten marjat ja hedelmät sekä niistä puristetut mehut.Moni voi ajatella, että esimerkiksi marjoja ja hedelmiä voi syödä milloin vain. Mutta tutkimusten mukaan eroosioriski kasvaa, jos happamia ruokia ja juomia nauttii useammin kuin kolme kertaa päivässä.Suositeltava perusateriarytmi on 5–7 kertaa päivässä, mutta jokaisen ruokailun yhteydessä ei ehkä kannattaisi syödä tai juoda happamia tuotteita.Happamat hedelmät ja marjat on kuitenkin paljon parempi syödä aterioiden yhteydessä kuin niiden välissä. Hedelmäsokeri aiheuttaa myös reikiintymistä.hyvä huomata, että happohyökkäys on eri asia kuin happamien tuotteiden vaikutus hampaille. Happohyökkäyksellä tarkoitetaan hampaan liukenemista, ja ennen pitkää reikiintymistä, bakteereiden tuottaman hapon seurauksena.Happohyökkäyksiä hampaisto kestää 5–7 kertaa päivässä, kunhan aterioiden välissä on tarpeeksi pitkä väli, jolloin sylki ehtii korjata syntyneitä kiillevaurioita.Eli kärjistetysti voit melko turvallisesti syödä seitsemän kertaa päivässä muun muassa leipää, pastaa ja perunaa, mutta et seitsemän kertaa päivässä mehuja, maustettuja kivennäisvesiä, marjoja ja hedelmiä.Kannattaa tiedostaa, mitä syö. Ruoka ei saisi aina maistua happamalle.kaikki marjat ovat happamia. Sitrushedelmät ovat eritisen happamia, mutta omenat ja kiivit ovat eroosion kannalta lähes yhtä pahoja.Smoothiehin ja viherjuomiin on usein lisätty sitruunamehua. Salaateissa on yleensä jotain hapanta, ainakin kastike, jossa on monesti sitruunamehua tai etikkaa.Mehut, urheilujuomat, limut, makuvedet, hyvinvointijuomat ja energiajuomat ovat lähes aina happamia.Syö terveellisiä ja tarpeellisia happamia tuotteita ruoka-aikoihin, älä silloin tällöin ja koska huvittaa.Älä napostele tai juo janojuomana muuta kuin tavallista vettä. Kohtuullisuus asiassa kuin asiassa on aina hyväksi. Jätä turhat happamat ja sokeripitoiset juomat ja makeiset vain erityistilaisuuksiin.Happamien ruokien kanssa kannattaa syödä maitotuotteita, kuten juustoa, jugurttia tai rahkaa. Maitotuotteet puskuroivat happamien tuotteiden vaikutusta hampaille. Kasvipohjaiset tuotteetkin käyvät, kunhan niihin on lisätty kalsiumia.eroosio on lisääntynyt viime vuosina Euroopassa. Erityisesti lasten ja nuorten hampaiden eroosio herättää huolta hammaslääkärikunnassamme.Todennäköisesti suurin syy eroosion yleistymiselle on elämäntapojen muuttuminen ja lisääntynyt napostelu. Viime 20 vuoden aikana kauppoihin on tullut energiajuomia, urheilujuomia ja entistä suurempia karkkipusseja.Kaikki tietävät, että karkit ja energiajuomat eivät ole terveellisiä tai hyviä hampaille. Kannattaa kuitenkin muistaa, että terveellisessä ruoassakin kannattaa pidättäytyä kohtuudessa: terveellinen ei ole terveellistä, jos sitä syö liian tiheästi.Tärkeintä on syödä monipuolisesti ja noudattaa säännöllistä ateriarytmiä.”