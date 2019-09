Moni ei käsitä, mitä lääkäri sanoo, ja sillä voi olla suuri merkitys terveydelle – Tutkija antaa viisi neuvoa, jotka kannattaa muistaa vastaanotolla

Hyvinvointi

Moni ei käsitä, mitä lääkäri sanoo, ja sillä voi olla suuri merkitys terveydelle – Tutkija antaa viisi neuvoa,

Monella

Maahanmuuttajalääkäreiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lääkärin

Vuorovaikutustaidoilla on suurempi merkitys lääkärin työssä kuin aiemmin on ymmärretty.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erityisen haastavaa lääkärin ja potilaan keskustelu on puhelimessa.

Aiemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Tervola havaitsi, että maahanmuuttajalääkäreiden suomen kielen taito jäi toisinaan liian heikoksi.

Tervola

Terveyden

1.

2.

3.

4.

5.