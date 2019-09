Lentokoneen ilma on erilaista ja se lisää riskiä vakavaan sairauskohtaukseen – Näillä kymmenellä tavalla lentäminen rasittaa kehoa

Hyvinvointi

Lentokoneen ilma on erilaista ja se lisää riskiä vakavaan sairauskohtaukseen – Näillä kymmenellä tavalla lentä

Lentomatkustus

1. Sydänkohtauksen riski kasvaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Veritulpan riski kasvaa

3. Henkeä ahdistaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

4. Korviin koskee.

5. Päätä särkee.

6. Silmät vuotavat.

7. Flunssa tarttuu.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

8. Vatsa turpoaa

9. Pelottaa ja ahdistaa.

10. Lentokentän välimatkat uuvuttavat.