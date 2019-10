Suomessa kasvaa pensas, jonka marjoissa on C-vitamiinia kolme kertaa appelsiinin verran – eivätkä tyrnin hyödyt jää vain siihen Kauniin keltainen tyrnimarja on terveystuotteen maineessa. Se on vitamiini- ja kuitupitoinen, sisältää hyviä rasvoja ja on kaiken kaikkiaan erinomaista ravintoa.