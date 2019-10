Hyvinvointi

Yhä useamman vauvan kielijänne katkaistaan, vaikka leikkauksen hyödyistä on vain vähän tietoa

Vauvoille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kireän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kireän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kireän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimustiedon

Kireän