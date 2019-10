Raskautta toivovan ei kannata ryhtyä rajulle laihdutuskuurille – Asiantuntija kertoo, minkälaista ruokaa kannattaa syödä, jos toivoo lasta

Hyvinvointi

Raskautta toivovan ei kannata ryhtyä rajulle laihdutuskuurille – Asiantuntija kertoo, minkälaista ruokaa kanna

Ravitsemusgenetiikan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei ole

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yleensä jo 5–10 prosentin painonpudotus normalisoi hormonitoimintaa.

Painon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos on normaalipainoinen ja syö monipuolisesti, on turha alkaa vahtia tarkasti, mitä suuhunsa laittaa.

Aina

Rajulle laihdutuskuurille ei missään nimessä kannata ryhtyä. Suuri painon pudotus on valtava stressi keholle.

Ruokavalion

Miesten ylipainon tiedetään vaikuttavan esimerkiksi siemennesteen laatuun.

Tärkein

Ylipaino

Toivon