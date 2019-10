Hyvinvointi

Uudet liikuntasuositukset muuttavat koko liikunnan käsitteen – Nämä viisi asiaa uudistuvat

Järisyttäviä

1. Muutama minuuttikin riittää

”Elimistö tekee liikkuessa samoja juttuja, olipa ihminen sitten jumpassa tai kävelemässä kaupungilla.”

2. Myös kevyestä liikunnasta on terveyshyötyä

Vasankarin

3. Istumista kannattaa tauottaa

4. Riittävä uni lisää liikunnan hyötyjä

5. Lihaksia voi treenata muuallakin kuin salilla

”Uusien suositusten on tarkoitus olla asteen kannustavampia ja armollisempia niille, jotka eivät pidä itseään liikunnallisina.”

Uudessa