Hyvinvointi

Oletko istunut tänään paljon? Helppo ja tehokas liike avaa yläselän lihaksia

Venyttely

ei riitä, jos tahtoo jumeista eroon ja ryhdistä paremman. Ohjelmaan kannattaa ottaa mukaan dynaamisia, aktiivisia liikkuvuusliikkeitä. Silloin yläselän uinuvat lihakset heräävät, selkävaivat helpottavat ja veri lähtee kiertämään jumisissa lihaksissa.”Nykyään ajatellaan, että seuraava asento on aina paras asento. Ei tarvitse väkisin jäkittää selkä suorassa. Rankaa voi ja kannattaa pyöritellä ja liikutella”, kertoo fysioterapeutti, personal trainerJos aika on kortilla, tee edes yksi liike: rangan avaus. Liike on tarpeellista vastalääkettä istumiselle, sillä se avaa rintakehää tehokkaasti ja parantaa selän liikkuvuutta ja lihasten aineenvaihduntaa. Ja se onnistuu vaikka työpisteellä.: Seiso noin lantionlevyisessä haarassa selkä suorana. Tuo käsivarsia selän taakse ja avaa hartioita.Ojenna rintakehää kohti kattoa, katse voi tulla yläviistoon. Jatka siitä suoraan pyöristykseen: vie käsivarsia vartalon eteen ja anna koko selän pyöristyä ja pään painua eteen.Jatka näin niin kauan kuin hyvältä tuntuu.