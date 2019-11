”Napa selkärankaan” on vanhentunut ohje, joka voi altistaa treenaajan vatsalihasten erkaumalle – Kolme parempaa tapaa vahvistaa syviä vatsalihaksia Syvien vatsalihasten tuki on monelle treenaajalle tuttu juttu, mutta se on helppo käsittää väärin. Oikealla mielikuvalla ehkäiset vatsalihasten pullotuksen ja teet ryhdistä paremman.