Eturauhassyöpään suhtaudutaan liian huolettomasti, sanoo syöpälääkäri – Vessakäynnit voivat paljastaa ensimmäiset oireet

1. Vältä tupakointia ja nuuskaamista

”Eräässä

2. Kondomin käyttö ja säännöllinen seksielämä voivat suojata

Seksin harrastamisen

3. Tomaatti, parsakaali ja lohi ovat hyvästä

Ylipaino vaikuttaa

Miesten kannattaa ottaa ruokavalioonsa parsakaalia, granaattiomenaa, tomaattia, soijaa, kurkumaa ja vihreää teetä.

Rasvaisessa kalassa,

4. Käy PSA-testissä viimeistään 50-vuotiaana

PSA-testissä

Eturauhassyövästä puhutaan liian usein sairautena, jota ei heti tarvitse noteerata ja aktiivisesti hoitaa, Joensuu sanoo.

5. Tarkkaile virtsaamistiheyttä

Suomessa on eturauhassyöpää paljon verrattuna muihin EU-maihin.

Kylmettyminen ei