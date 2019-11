Tähän aikaan vuodesta monen elämään ilmestyy selkäkipu – Asiantuntija selittää, mistä on kyse ja milloin on syytä epäillä tulehdusta

Hyvinvointi

Tähän aikaan vuodesta monen elämään ilmestyy selkäkipu – Asiantuntija selittää, mistä on kyse ja milloin on sy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viima voi aiheuttaa lihasspasmin eli voimakkaan lihaksen supistustilan.

Niska-hartiaseudun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lihastulehduksen tunnistaa esimerkiksi siitä, että vaiva on kestänyt kauemmin kuin muutaman päivän.

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kauratyynystä ei ole tieteellistä näyttöä, mutta moni on kokenut saavansa siitä apua.”

Jos