Moni nainen istuu väärin, ja siitä voi seurata yllättäviä vaivoja, sanovat asiantuntijat – ”Äijähaaralle” on olemassa vieläkin parempi vaihtoehto

Moni nainen istuu väärin, ja siitä voi seurata yllättäviä vaivoja, sanovat asiantuntijat – ”Äijähaaralle” on o

Ajattele, että jalat ovat kello 11:n ja 13:n välisessä kulmassa.

”Kivikaudella istumisasento oli pääasiassa syvä kyykky, josta on helppo nousta nopeasti ylös vaaran uhatessa.”

Takalalla

”Selkätutkijat ovat todenneet jo parikymmentä vuotta sitten, että selällä on niin sanotusti muisti.”

Kun

Istuessa

Tytöille ja pojille on lapsesta asti opetettu erilaiset tavat toimia.

Entä

”Naisten ei ole ollut sopivaa niin sanotusti viedä liikaa tilaa.”

