Hyvinvointi

Aivotutkija ehdottaa uutta keinoa pimeydestä selviytymiseksi – Tätä jatkuva hämärässä eläminen tekee aivoille

Jos työskentelet virka-aikaan, on aamulla töihin lähtiessä pimeää. Sama pimeys on vastassa alkuillasta kotiin palatessa. Valoisaa aikaa on eteläisessä Suomessakin tähän aikaan vuodesta korkeintaan kuusi tuntia. Valoisimmat tunnit osuvat monilla keskelle työpäivää.