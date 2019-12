Hyvinvointi

Netissä leviää tuolihaaste, joka sujuu usein naisilta paremmin kuin miehiltä – Lääkäri selittää, mistä on kyse

Tuolihaaste on

”Naisilla

Vaikka tuolihaasteesta

Naiset taas

tuore hitti, joka pyörii sosiaalisessa mediassa ja nettisivuilla ympäri Eurooppaa.Haasteesta tekee hauskan pieni kilpailu naisten ja miesten välillä: Suurin osa naisista pystyy suorittamaan haasteen ongelmitta, mutta osalle miehistä liike tuottaa vaikeuksia.”Naisista on varmaan kiva, kun he pärjäävät voimia vaativassa jutussa miehiä paremmin”, haasteen suosiota arvioiva sisätautiopin dosenttiTurun yliopistollisen keskussairaalasta sanoo.Sundell on itsekin jakanut haasteen Facebook-sivuillaan, jossa ylilääkärinä työskentelevä tohtori tunnetaan Dr Bodyna. Hyvää lihaskuntoa korostavana lääkärinä hän on pohtinut sitä, miksi sukupuoliero on niin selvä.Katsotaan kuitenkin ensin, mistä liikkeessä on kysymys.Näin tuolihaaste tehdään:Seiso seinää vasten kasvot seinään päin. Ota kaksi jalkapohjan mittaista askelta taaksepäin ja kumarru niin, että pää koskettaa seinään. Tavoitteena on 90 asteen kulma lantiossa.Nosta sen jälkeen tuoli vasten rintaa. Pysy edelleen pää seinää vasten. Lopuksi nouse seisomaan niin, että pidät tuolia edelleen ylhäällä rintaa vasten.on suhteessa enemmän voimaa ja massaa pakaroissa ja reisissä kuin miehillä. Naisten ylävartalo sen sijaan on usein kevyempi kuin miehillä”, Sundell sanoo.Miehillä ylävartalo on usein naisia rotevampi ja siksi painavampi. Tämä ero saa painopisteen naisilla ja miehillä eri kohtaan. Tuoli vasten rintaa pystyy seisomaan tasapainoisemmin pystyssä, jos painopiste on pepun tietämillä, kuten monella naisella. Jos ihminen on lisäksi lyhyt, on ylös nouseminen ja pystyssä pysyminen entistä helpompaa.”Kyllä mieskin haasteessa pärjää, jos on voimaa selän ojentajalihaksessa, pakarassa ja takareisissä”, Sundell sanoo.Erittäin isorintaisella naisella voi sen sijaan olla miesten tapaan ongelmia tasapainon kanssa tuolihaasteessa, jos selkälihakset, pakarat ja takareidet eivät ole kunnossa.selviytymisessä on kyse siis osin kehon pysyvistä ominaisuuksista, Jan Sundell muistuttaa erityisesti miehiä pitämään myös alaselkä-, pakara- ja reisilihakset kunnossa.”Usein näkee miesten treenaavan salilla hauiksia ja rintalihaksia enemmän kuin jalkalihaksia”, Sundell sanoo.Jos tuolihaaste ei suju, esimerkiksi maastaveto on hyvä harjoitus koko vartalon takaosaston lihaksille. Siinä tanko nostetaan maasta selkä suorana niin, että painot liukuvat mahdollisimman lähellä vartaloa. Myös selän ojennus selkäpenkissä on hyvä liike alaselälle.”Jos reisissä ja pakaroissa ei ole riittävästi voimaa, voi sängystä nouseminen vanhemmiten olla yhä vaikeampaa”, Sundell sanoo.Hän kutsuu sitä elämän liikkeeksi. Se erottaa kävelevät petihoidokeista, joiden elinikä on senioreilla keskimäärin alle vuoden.treenaavat salilla Sundellin mukaan keskimäärin enemmän reisi- ja pakaralihasliikkeitä. Näille naisille hän suosittelee esimerkiksi penkkipunnerruksen, hauisliikkeiden ja ojentajapunnerrusten lisäämistä treeniin.