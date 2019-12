Miten al-Holissa eläneet suomalaislapset voivat henkisesti ja mitä tapahtuu, jos heidät erotetaan vanhemmistaan? Asiantuntijat arvioivat

Hyvinvointi

Miten al-Holissa eläneet suomalaislapset voivat henkisesti ja mitä tapahtuu, jos heidät erotetaan vanhemmistaa

Al-Holin leirillä

Epävakaissa oloissa olevan lapsen tunnerekisteri voi olla kaventunut.

Traumoja kokeneet lapset saattavat reagoida arkisiin väärinkäsityksiin poikkeavasti.

”Joskus huostaanotoissa joudutaan valitsemaan kahden huonon vaihtoehdon välillä.”

”Lapsille on tärkeää pystyä omaksumaan rooli, jossa heitä ei ole leimattu vain tämän taustansa perusteella.”