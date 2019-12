Moni aikuinen suuttuu ja sättii, kun oma lapsi satuttaa toista – psykologi kertoo, miten oikeasti kannattaa toimia

Hyvinvointi

Moni aikuinen suuttuu ja sättii, kun oma lapsi satuttaa toista – psykologi kertoo, miten oikeasti kannattaa to

Ei

Kun

Lapsi ei vielä tiedä, miten ilmaista muille turhautumista.

Lyöminen

Pienet lapset kokevat herkästi, että toruminen kohdistuu heihin eikä tekoon.

Yksi

Pikkulapsen

Kun

saa lyödä! Mitä sinä menit tekemään?Vanhempi suuttuu herkästi, kun oma lapsi satuttaa toista. Lelut putoavat pienen käsistä hiekkalaatikkoon, kun kiukkuinen vanhempi nappaa taaperon vauhdilla kainaloon.Vaikka tapahtuma harmittaisi vanhempaa, ääntä ei kannata korottaa.”Vihaisesta aikuisesta ei ole apua kummallekaan lapselle – ei lyödylle eikä lyöjälle – ja aikuisen tehtävänä on auttaa kumpaakin”, psykologi, tutkija ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti Sanna Isosävi muistuttaa.On vanhemman vastuulla rauhoittaa tilanne. Vanhemman on kerrottava lapselleen, ettei toista saa satuttaa tahallaan.”Kummankin lapsen on helpompi rauhoittua, jos aikuinen pysyy tyynenä ja selittää: ymmärräthän, että lyödä ei saa.”aikuinen lisäksi kertoo, miltä lyödyksi tulleesta kaverista tuntuu, lapsen empatiakyky kehittyy: Muistatko, kuinka löit jokin aikaa sitten varpaasi kynnykseen ja sinuun sattui? Kaveri itkee, sillä nyt häneen sattuu.Vanhempaa lapsen lyöminen kiukuttaa ja huolettaa. Terve pikkulapsi ei lyö toista, eihän?”Kyllä lyö. On aika tavallista, että 1–4-vuotias lapsi kumauttaa kaveria vaikka lapiolla päähän hiekkalaatikolla”, Sanna Isosävi toteaa.Jos vanhempi luulee tapausta poikkeukselliseksi, hän saattaa nähdä tilanteessa vain lapsen huonon käytöksen. Hän ei mieti syytä siihen, miksi lapsi taapero tönii, puree tai muksii.Lapsi ei vielä tiedä, miten ilmaista muille turhautumista.Tuliko ämpäristä taas ulos kasa hiekkaa kakun sijaan? Oliko se kaverin saapas, joka hajotti hiekkakakun? Lapsella voi olla nälkä tai märät housut. Syystä tai toisesta lapsella on kurja olo. Pieni lapsi harjoittelee olemaan yhdessä toisten ihmisten kanssa. Hän ei vielä tiedä, miten ilmaista muille turhautumista tai pettymystä.Koska taapero ei osaa sanoittaa hankalia tunteitaan, hän käyttää toiminnan kieltä. Kun lapsen nyrkki heilahtaa, vanhempi älähtää – ihan kuten lapsi toivoi.”Lapsi kokee, että hän on jäänyt yksin hankalan tunteensa kanssa. Lyöminen on lapsen keino näyttää, kuinka kurjalta hänestä tuntuu.”on samalla lapsen yritys päästä ikävästä tunteesta eroon, ja yritykseksi se myös jää.”Paha olo ei kaveria paukuttamalla poistu. Tutkimuksissa on huomattu, että ainakaan aikuisella aggressio ei häviä, vaikka hän hakkaisi kuinka nyrkkeilysäkkiä.”Jos lyöjä käy kierroksilla, aikuinen voi nostaa hänet sivuun rauhoittumaan, kunhan ei jätä lasta itsekseen. Lapsen jättäminen yksin tunnekuohunsa kanssa viestii pienelle, että aikuinenkaan ei kestä hänen voimakasta tunnettaan.”Aikuinen voi lohduttaa lasta, vaikka hän ei tietäisi syytä lapsen pahaan mieleen. Lapselle voi sanoa, että isä tai äiti näkee, että sinua harmittaa. Ja taitaa harmittaa todella paljon, koska suutuit niin, että löit toista.”Vähitellen lapsi oppii, että ikäville tunteille on sanat eikä tunteita tarvitse purkaa lyömällä. Kun aikuinen on aidosti kiinnostunut lapsen ajatuksista ja tunteista, lapsi myös oppii käyttämään näitä sanoja.”Omien tunteiden sanoittaminen ja sitä kautta toisen tunteiden ymmärtäminen saa lapsen vähitellen ymmärtämään, että hän on tehnyt väärin. Tämä ei tapahdu hetkessä, joten aikuisen pitää olla sinnikäs.”muksaus on eri asia kuin kaksi. Jos lapsi lyö kiellosta huolimatta, hän saattaa kokeilla rajojaan. Tässä tilanteessa lapselle on tärkeä opettaa, että rajojen rikkomisella on seuraamuksensa.”Taaperolle voi sanoa vaikka, että jos vielä lyöt kaveria, siirrän sinut kauemmas hiekkalaatikolta.”Lapsen voi myös poistaa hetkeksi leikistä.Jos tilanne toistuu, lapselle kannattaa selittää rauhallisesti, että koska löit uudestaan, poistut nyt leikistä vähäksi aikaa. Vaikka lapsi kiukkuaisi, vanhemman on kestettävä hänen mielipahansa. Lapsi opettelee rajoja ja sitä, mikä on oikein ja mikä väärin.Pienet lapset kokevat herkästi, että toruminen kohdistuu heihin eikä tekoon. Siksi lapselle on hyvä kertoa, että hän on teostaan huolimatta edelleen tärkeä ja rakas.Pikkulapsen voi olla vaikea pyytää tekoaan anteeksi, ja tässä vanhempi voi toimia mallina.”Vanhempi voi auttaa lasta eläytymään kaverin asemaan muistuttamalla, että lapselta itseltäänkin on pyydetty anteeksi.”elämässä on paljon asioita, joita lapsi ei vielä osaa tai pysty tekemään. Isosisarus voi viipottaa pyörällä niin nopeasti, etteivät taaperon pienet jalat pysy perässä.Isommat lapset saattavat tulla pienempien leikkiin ja ottaa lelun pienen kädestä. Isomman lapsen taidot voivat harmittaa.”Pienenä olo turhauttaa. Mitä pienempi lapsi on, sitä vähemmän hänellä on keinoja käsitellä turhautumistaan.”Leikki on lapsen keino purkaa ikäviä tunteita ja harjoitella niiden hallintaa. Leikissä lapsi voi olla niin vahva kuin haluaa. Mielikuvissa kaikkein pienin voi kaapata lelut kaikkein isoimmalta.”Niin kirjaimellisesti lyömiskieltoa ei pidä ottaa, että aikuinen kieltää lapselta esimerkiksi tyynyn pöllyttämisen leikissä.”oma lapsi lyö toista, vanhempaa hävettää. Väsyneen ja stressaantuneen vanhemman mielessä ikävät asiat kasvavat herkästi kohtuuttoman kokoisiksi. Yksi tapahtuma voi saada aikaan sen, että vanhempi tuntee itsensä kasvattajana epäonnistuneeksi: Peli on menetetty, ja lapsesta tulee taatusti koulukiusaaja. Oma perhe on kaikkien muiden silmissä väkivaltainen.Näissä tilanteissa kannattaa pysäyttää oma ajatuksenjuoksu.”Häpeä nostattaa mieleen automaattisia oletuksia ja ajatuksia, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Muiden parivuotiaiden vanhempien on useimmiten helppo ymmärtää, että kaikki taaperot käyttäytyvät joskus huonosti.”Joskus lapsen aggressio herättää vanhemmassa hankalia tunteita, jotka eivät jätä rauhaan. Avuttomuuden tunne voi saada ajattelemaan, että itse tai lapsi on huono. Näihin ajatuksiin kannattaa pysähtyä ja huomata, että ne ovat ajatuksia, eivät tosiasioita. Mistä ne kumpuavat? Ehkä vanhempi ei ole saanut itse lapsena ilmaista aggressiotaan.”Taaperon vanhemmuus on haastava tehtävä, johon kaikki vanhemmat tarvitsevat joskus apua. Se voi olla puolison, ystävien tai kasvatuksen tai psykologian ammattilaisen apua.”Vanhemmuuteen kuulu kokemus siitä, että aina ei onnistu tehtävässään. On tärkeää, että tämän huomaa ja pyrkii korjaamaan tilanteen.”Vanhemman tulisi harjoitella olemaan empaattinen paitsi lapselle myös itselleen.”