Kannattaako lisätä juomaveteen suolaa, jos treenaa? Asiantuntija kertoo, mitä suolasta on syytä tietää ja mikä suola on terveyden kannalta paras valinta Onko pinkki ruususuola terveellisempää kuin teollinen suola? Kaipaako aktiiviliikkuja suolaa tavallista enemmän? Asiantuntija kertoo, mikä suolaväite on totta ja mikä tarua.