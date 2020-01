Hieronta tehoaa niskan jumeihin paljon tehokkaammin kuin venyttely – Hieroja näyttää viisi liikettä, jotka jokainen voi tehdä kotona

Hyvinvointi

Hieronta tehoaa niskan jumeihin paljon tehokkaammin kuin venyttely – Hieroja näyttää viisi liikettä, jotka jok

Hierontapallo on simppeli mutta tehokas apuväline niskan ja hartioiden kestojumeihin. Tehon salaisuus on siinä, että pallolla paineen saa kohdistettua tarkasti haluttuun lihakseen. ”Niska-hartiaseudulla on lihaksia, joihin on vaikea päästä käsiksi venytyksillä.