Onko kumppanisi kotoisin eri puolelta Suomea kuin sinä? Kerro kokemuksistasi

Maamme-kirjassa (1875) suomalaiset jaettiin heimoihin: hämäläisiin, karjalaisiin, varsinaissuomalaisiin, pohjalaisiin, savolaisiin, ruotsalaisiin ja lappalaisiin. Eri heimoihin liitettiin ”heimo-ominaisuuksia” eli tämäntyyppisiä luonnehdintoja: hämäläinen on hidas ja käytännöllinen, karjalainen puhelias ja räiskyvä, pohjalainen sitkeä ja kerskaileva, ja niin edelleen.Sittemmin heimot ovat muuttoliikkeen vaikutuksesta suureksi osaksi sekoittuneet, mutta myytit elävät edelleen. Moni uskoo yhä, että ihmisen käyttäytymiseen voi vaikuttaa se, mistä hänen sukunsa on lähtöisin ja missä hän on kasvanut.Meitä kiinnostaa nyt erityisesti se, näkyvätkö erilaiset taustat parisuhteessa. Millainen on rempseän karjalaisen ja hiljaisen hämäläisen liitto? Vai oletteko huomanneet, etteivät tämänkaltaiset stereotypiat päde teihin lainkaan? Kerro meille kokemuksistasi!Vastauksia saatetaan käyttää HS:n tulevassa jutussa. Kerro myös, mikäli sinua saa haastatella juttua varten.