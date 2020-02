Hyvinvointi

Seksivälineitä on niin helppo ostaa, että siihen liittyy jo riskejä, sanoo tutkija

Samalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Toleranssi kasvaa.”

Tutkimusryhmä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaiset kokevat vuosi vuodelta vähemmän halukkuutta yhdyntään.

Tutkimusryhmässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pihan

”Ihminen mukautuuu vapaampaan kulttuuriin, mutta vain tiettyyn rajaan asti.”

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä