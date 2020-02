Ihovoiteisiin lisätään nyt aineita, joiden tiedetään hillitsevän suoliston tulehduksia – Asiantuntijat kertovat, mistä on kyse

Hyvinvointi

Ihovoiteisiin lisätään nyt aineita, joiden tiedetään hillitsevän suoliston tulehduksia – Asiantuntijat kertova

Talviaikaan

Probiootti on trendikäs sana, jota käytetään herkästi markkinoinnissa.

Vaikuttavatko

Probiooteista johdettu voide voi rauhoittaa ihon tulehdusta.

Toimiakseen probiootit

Intiimialueelle tarkoitetut probioottiset voiteet voivat joskus helpottaa esimerkiksi kuivuutta ja kutinaa.

Suoliston