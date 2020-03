Vasemmalla vanha suojatiemerkki ja oikealla uusi. Liikennemerkkien päivityksen tarkoituksena on Väyläviraston mukaan tehdä merkeistä nykyistä selkeämpiä ja luettavampia. Kuva: Väylä

Uudessa suojatiemerkissä on sisätautiylilääkäri Jan Sundellin mukaan vain yksi hyvä asia.

Se kertoo kansakuntamme rapakunnosta.

Uusi tieliikennelaki astuu voimaan kesäkuun alussa. Uudistuksen myötä Suomessa otetaan käyttöön noin 50 uutta liikennemerkkiä, ja myös monet vanhat liikennemerkit saavat uuden ilmeen.

Yksi päivitetyistä merkeistä, suojatiemerkki, on saanut jo kokea kovia sosiaalisessa mediassa.

Ensin diplomitanssinopettaja Juhani Kuosmanen analysoi uutta merkkiä Facebookissa. Vanhassa merkissä reipas ja ryhdikäs mies marssi itsevarmoin askelin valloittamaan maailmaa, Kuosmanen kuvaili suosiota saaneessa päivityksessään.

”Pankaa merkille vartalon jäntevä vastaliike, suoraksi ojentuva polvi ja tukijalan nilkan rytmikäs työskentely. Kulkija uhkuu tasapainoa, voimaa ja vitaalisuutta.”

Uusi hahmo on Kuosmasen mielestä kaikkea muuta kuin ryhdikäs. Pallopäisen hahmon rintaranka ja lantio ovat tönkköytyneet tietokoneen tuijottamisesta liikkumattomiksi, eikä tasapainosta ole tietoakaan.

”Ettei edes polvia saada suoraksi... Voi hyvä tavaton.”

Viiden metrin matka pitäisi pystyä kävelemään alle neljässä sekunnissa.

Seuraavaksi uuden liikennemerkin otti Facebookissa käsittelyynsä Jan Sundell, joka työskentelee Turun yliopistollisessa keskussairaalassa sisätautiylilääkärinä.

Sundell bongasi Kuosmasen analyysin ja kertoi oman huolensa kansakuntamme hyvinvoinnista. Niin nuorten, vanhojen kuin liikennemerkkihahmojen lihasvoima ja kunto ovat huonontuneet vuosikymmenien kuluessa.

”Uudessa suojatiemerkissä hahmolla on huono ryhti ja jäykkä käynti”, Sundell kertoo HS:lle puhelinhaastattelussa.

Vitsailun takana on vakavampi viesti. Sillä, miten nopeasti ihminen kävelee, on merkitystä. Sundell muistuttaa, että ihmisen kävelynopeus on verrannollinen hänen kehonsa lihasvoiman kanssa.

”Mitä voimakkaampi ihminen, sitä nopeammin hän yleensä kävelee.”

Lihasvoima on puolestaan verrannollinen ihmisen elinikään. Eli mitä parempi lihasvoima, sitä pidempään ja terveemmin todennäköisesti elää.

”Hyvä lihasvoima on hengenpelastaja. Esimerkiksi vaikeista sairauksista, kuten syövästä, toipuu paremmin, jos on hyvässä fyysisessä kunnossa.”

Kävelynopeuden lisäksi käden puristusvoima on hyvä fyysisen lihaskunnon mittari, sisätautiylilääkäri Jan Sundell sanoo. Kuva: Sami Kilpiö

Entä milloin omasta kävelynopeudesta pitää huolestua?

Sundell antaa selkeän mittarin: viiden metrin matka pitäisi pystyä kävelemään alle neljässä sekunnissa. Jos tämä ei onnistu, ei todennäköisesti ehdi ylittää suojatietä vihreiden palaessa.

Ja silloin pitäisi hälytyskellojen soida.

”Hidas kävelyvauhti koskee etenkin senioreita. Nuoremmilla ihmisillä on kehossaan yleensä sen verran reserviä, että pystyvät kävelemään viisi metriä alle neljään sekuntiin.”

Kävelynopeuden lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten kävelee.

Jos hälytyskellot soivat, kannattaa Sundellin mukaan kävellä suoraan kuntosalille. Mielellään vähintään kaksi kertaa viikossa.

”Yksi parhaita liikkeitä senioreille on jalkakyykky, koska se harjoittaa reittä ja pakaraa. Tuolista ja sängystä pääsee paremmin ylös, kun jaloissa on voimaa. Ja kävelykin helpottuu.”

Kuntosalin lisäksi olisi Sundellin mukaan hyvä syödä terveellistä ruokaa, jossa on tarpeeksi proteiinia ja kaloreita.

Kun ihminen istumakävelee, hän kulkee etukumarassa ja laahaa jalkojaan eteenpäin. Jos tuijottaa samaan aikaan kännykkää, asento huononee entisestään. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Sertifioitu urheilufysioterapeutti Seppo Pehkonen ja urheilufysioterapeutti Mikko Pehkonen kertoivat HS:n haastattelussa helmikuussa, että yhä useampi suomalainen ”istumakävelee.”

Tällöin kävely on enemmänkin jalkojen laahaamista kuin dynaamista askeltamista. Syynä on jatkuva istuminen ja tietokoneen näpräily. Kaikille ei istumakävelystä oireita tule, mutta osa kärsii esimerkiksi alaselkävaivoista tai niska-hartiaseudun jännityksestä.

Istumakävelyn vastakohta on aktiivikävely. Aktiivinen kävely tarkoittaa sitä, että askelta viedään aktiivisesti eteenpäin, eikä vain kaaduta eteenpäin.

Juuri niin kuin vanhassa suojatiemerkissä.