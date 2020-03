Treenin rankkuudella on yhteys siihen, minkä verran aivot vapauttavat mielihyvähormoni endorfiinia. Kuva: Manu Tuppurainen

Miksi osa ihmisistä saa liikunnasta nautintoa, ja osalle se on puolestaan epämieluisaa puuhaa?

Tutkimuspäällikkö Tiina Saanijoki valtakunnallisesta PET-keskuksesta on pohtinut tätä kysymystä työkseen. Häntä kiinnostaa etenkin se, miksi toisten aivot erittävät liikunnan jälkeen mielihyvähormoni endorfiinia ja toisten ei.

Sillä on iso merkitys siihen, suuntaako työpäivän jälkeen kuntosalille vai sohvanpohjalle.

”Ihminen tekee yleensä sitä, mikä tuntuu hyvältä. Yksi tekijä ihmisillä, jotka eivät liiku on se, että he eivät tunne liikunnasta nautintoa”, Saanijoki kertoo.

”Endorfiinien eritys on erittäin kiinnostava aihe. On paljon sellaista, mitä emme vielä tiedä.”

”Apulantakin laulaa, että kivusta nautintoon on matkaa pelottavan vähän.”

Aloitetaan siitä, mitä Saanijoki ja muut tutkijat tietävät. Ensinnäkin sen, että perimällä on merkitystä endorfiinien erittymiseen.

”Liikunnallisuus on geeneissä, ja jos on perimältään liikunnallinen, nauttii siitä todennäköisesti herkemmin”, Saanijoki sanoo.

Endorfiinien vapautumiseen voi vaikuttaa myös itse. Saanijoki selvitti väitöstutkimuksessaan vuonna 2018, että treenin rankkuudella on merkitystä. Etenkin kovatehoinen intervallitreeni, HIIT, vapauttaa aivoissa endorfiineja.

Tämä johtuu siitä, että kova treeni on elimistölle huomattava stressireaktio, Saanijoki sanoo.

Endorfiini on mielihyvähormoni, jonka tärkein tehtävä on lievittää kipua. Hormoni toimii kuin morfiini, eli se tuottaa voimakasta mielihyvän tunnetta.

”Endorfiini helpottaa rankan harjoituksen aiheuttamaa fyysistä ja henkistä rasitusta elimistössä. Apulantakin laulaa, että kivusta nautintoon on matkaa pelottavan vähän.”

Osa ihmisistä tulee liikunnasta riippuvaiseksi. Tiina Saanijoki uskoo, että addiktiossa ei ole enää kyse mielihyvästä, vaan ahdistuksen lievittämisestä. Kuva: Colourbox

Tavanomainen, matalamman tehon tunnin mittainen aerobinen treeni, kuten reipas sauvakävely tai jumppa, ei puolestaan ole samanlainen endorfiiniautomaatti.

Väitöstutkimuksessa tutkittavat pistettiin ajamaan kuntopyörää tasaisella vauhdilla. Tunnin treeni vapautti endorfiinia vain osalla liikkujista. Kunnolla saattaa olla merkitystä asiaan, Saanijoki kertoo.

”Jos ihmisellä on hyvä fyysinen kunto, keskitehoinen liikunta voi vapauttaa endorfiineja enemmän.”

Hyväkuntoinen ihminen pystyy todennäköisesti myös nauttimaan kuntopyöräilystä helpommin. Hänen ei tarvitse sinnitellä ja laskea minuutteja siihen, että piina päättyy.

Voiko aivoja opettaa saamaan liikunnasta mielihyvää?

Havainto voi selittää sitä, miksi heikompikuntoiset eivät saa liikunnasta välttämättä samanlaista mielihyvää. Asiaa täytyy kuitenkin tutkia tulevaisuudessa enemmän, Saanijoki sanoo.

Hän haluaisikin selvittää, mitä liikuntaharrastuksen aloittaminen ja kunnon paraneminen tekevät sohvaperunan aivoille. Lisääntyykö endorfiinin vapautuminen ja sitä kautta into liikkumiseen?

Voiko aivoja opettaa saamaan liikunnasta mielihyvää?

Eläintutkimusten mukaan voi, Saanijoki kertoo. Kun liikkumattomat rotat laitetaan liikkumaan ja ne jatkavat liikkumista sinnikkäästi, niiden aivoista alkaa erittyä enemmän endorfiinia.

”Tästä voi päätellä, että toistuva liikunta aktivoi aivojen endorfiinijärjestelmää. Mutta tätä pitäisi testata myös ihmisillä. Hypoteesini on, että liikunnan harrastamisella näyttää olevan positiivinen kierre.”

Leppoisa metsäkävely antaa ihmiselle mielihyvää. Saanijoen mukaan silloin taustalla ovat todennäköisesti muut mielihyvähormonit kuin endorfiini. Myös dopamiini, serotoniini ja endokannabinoidit liittyvät mielihyvän tuntemiseen. Kuva: Anna Huovinen

Jos lähtee ensimmäistä kertaa sohvanpohjalta lenkkipolulle, ei kannata miettiä endorfiineja, Saanijoki muistuttaa. Aloittelijalle tärkeintä on löytää itselleen mieluinen laji.

Saanijoki uskoo, että lajin mielekkyys vaikuttaa endorfiinin vapautumiseen. Eli kannattaa tehdä sitä, mistä tykkää.

”Vihaan itse aerobikkia kaikissa sen muodoissa, enkä saa siitä samanlaista mielihyvää kuin aikuisvoimistelun telinealkeista. Oli aivan mahtavaa, kun opin seisomaan käsilläni. ”

Taustalla voi olla se, että endorfiinia vapauttavat myös monet mielihyvää tuottavat asiat, kuten nauraminen, seksi, päihteet tai syöminen.

Toiset haluavat syödä treenien jälkeen hevosen ja toiset eivät mitään.

Saanijoki havaitsi väitöstutkimuksessaan mielenkiintoisen yhteyden liikunnasta saadun endorfiinin ja mielitekojen kanssa.

Kun koehenkilöt olivat polkeneet tunnin verran kuntopyörää, heille näytettiin kuvia herkullisista ruoka-annoksista. Niillä, joilla liikunta vapautti eniten endorfiineja, kuvat herkuista aktivoivat aivoja eniten.

”Aivot olivat selvästi virittyneet mielihyvää tuottaviin asioihin, kuten herkkuihin. Sitä emme selvittäneet, johtiko mieliteko herkkujen ostamiseen”, Saanijoki sanoo.

Tutkijoille on selvää, että toiset haluavat syödä treenien jälkeen hevosen ja toiset eivät mitään. Mutta miksi näin on, on vielä arvoitus.

”Endorfiineilla voi hyvin olla asian kanssa jotain tekemistä.”

Aivojen endorfiinijärjestelmä säätelee paitsi mielihyvää myös ihmisen ruokahalua ja kylläisyyden tunnetta.

Toisessa Turun PET-keskuksen tutkimuksessa on selvinnyt, että endorfiinijärjestelmä häiriintyy lihomisen seurauksena. Toistuva ylensyöminen voi lamauttaa järjestelmän normaalin toiminnan.

Jos endorfiinijärjestelmä on lamaantunut, niin voiko tällä olla merkitystä sille, että ihminen ei saa myöskään liikunnasta mielihyvää normaaliin tapaan?

Saanijoen mukaan asiaa ei ole tutkittu, joten hän voi vain spekuloida. Epäkunnossa oleva endorfiinijärjestelmä ruokkii mahdollisesti lihomista, epäaktiivisuutta, masentuneisuutta ja mielihyvän puutetta.

”Silloin ihminen ehkä hakee herkemmin mielihyvää nopeista kanavista, kuten sipseistä ja suklaasta”, Saanijoki pohtii.

”Liikunta ylipäätään on työläs keino saada mielihyvää. Sen eteen pitää nähdä vaivaa.”