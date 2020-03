Käsidesi on käynyt kaupaksi koronavirusuhan vuoksi. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Apteekeista alkaa monin paikoin olla käsihuuhde loppu. Nyt osa apteekeista on alkanut tehdä sitä itse.

”Apteekeista 69 prosentilla on valmius tehdä käsidesiä”, kertoo viestintäfarmaseutti Taru Vanhala Apteekkariliitosta.

Valmistuksen aloittamiseen riittää nyt ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). Kaikki käsidesin tekoon pystyvät apteekit eivät valmistusta ole aloittaneet, mutta osa on jo aloittanut myynnin kuluttajille tai yrityksille.

Muun muassa Porvoon Uusi Apteekki on jo myynyt yhden erän itse valmistettua käsidesiä.

”Teemme tuotetta kymmenen kilon erissä”, kertoo proviisori Lauri Itkonen.

Hänen mukaansa käsidesi valmistetaan etanolista, puhdistetusta vedestä ja glyserolista sekoittamalla aineet tietyssä järjestyksessä ja suhteessa. Ensimmäinen kymmenen kilon erä on Porvoossa jo myyty ja toinen teossa.

Itkosen mukaan ohje on sotilasapteekin vuonna 2009 julkaistu resepti. Porvoossa on varauduttu aluksi tekemään tuotetta ainakin 40 kiloa. Periaatteessa käsidesiä voidaan valmistaa niin kauan kuin valmistusaineita on saatavilla.

”Olen katsellut lääketukkujen nettisivuja, ja glyserolin, pullojen ja etanolin menekki on ollut yllättävän suurta”, Itkonen sanoo.

Kuluttajien varautuminen laajalla kotilääkevarastolla ei ole Vanhalan mukaan tarpeen.

Käsidesiä on hyvä käyttää, kun liikkuu julkisissa paikoissa eikä käsiään pääse pesemään vedellä ja saippualla.

Töölöntorin Carelia-apteekissa Helsingissä käsidesihyllyissä oli paljon tyhjää tilaa, kun ihmiset olivat varustautuneet koronavirustartuntoja vastaan. Farmaseutti Charlotte Laiho järjesteli hyllyjä torstaina. Kuva: Kalle Koponen / HS

Apteekkariliiton Vanhala muistuttaa, että käsien pesu on koronaviruksen ja muiden hengitystieinfektioiden ensisijainen ehkäisykeino.

Kuluttajien varautuminen laajalla kotilääkevarastolla ei ole Vanhalan mukaan tarpeen. Koronavirukseen ei toistaiseksi ole tehoavaa lääkettä.

”Totta kai kuumetta alentavia tulehduskipulääkkeitä on hyvä olla kotona varalla, ettei kuumeen noustessa tarvitse heti lähteä ulos tartuttamaan muita”, Vanhala sanoo.

Kotona on aina hyvä olla myös muita peruslääkkeitä, kuten ummetus-, ripuli- ja allergialääkkeitä, akuuttiin tarpeeseen. Myös kuumemittari on hyvä olla epidemia-aikaan.

Reseptilääkkeitä saa Kela-korvattuna ostaa kerralla korkeintaan kolmen kuukauden annoksen. Esimerkiksi astmaatikko ostaa lääkettä tavallisestikin kolmen kuukauden annoksen kerrallaan. Usein se tulee edullisemmaksi kuin monta pientä pakkausta. Sen enempään ei kuitenkaan Vanhalan mielestä tarvitse varautua.

Reseptilääkkeitä ei ole syytä hamstrata kolmea kuukautta isompaa annosta.

”Jos reseptilääke loppuu yllättävän karanteenin aikana, voi tuttavalle antaa Kela-korttinsa ja saada lisää tarvitsemiaan lääkkeitä”, Vanhala sanoo.

Myös Suomi.fi-sivustolla voi valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan asioitaan. Lisäksi monin paikoin on käytössä apteekkien verkkokauppa, josta voi tilata myös reseptilääkkeitä.

Reseptilääkkeitä ei ole syytä hamstrata kolmea kuukautta isompaa annosta siksikään, ettei lääkkeen menekki yhtäkkiä nouse niin isoksi, ettei sitä riitä kaikille tarvitseville. Jos lääke loppuu lääketukusta, kaikki sitä tarvitsevat voivat jäädä ilman. Se voisi Vanhalan mukaan olla haitallista.

Tulevatko lääkkeet sitten riittämään kaikille, kun tukkujen varastot hupenevat?

”Kyllä toistaiseksi. Velvoitevarastointi takaa, että elintärkeitä lääkkeitä riittää kansalaisille useiksi kuukausiksi, vaikka lääkettä ei olisi valmistajalta saatavissa”, Vanhala sanoo.

Jos koronavirustilanne jatkuu vielä pitkään, voi joidenkin lääkkeiden kohdalla tulla saatavuusongelmia. Vanhalan mukaan ne tulevat kuitenkin noin puolen vuoden viiveellä.

”Tilanteen pitkittyessä jonkin rinnakkaisvalmisteen saatavuudessa voi olla loppuvuodesta ongelmia”, Vanhala sanoo.