78-vuotias Marja Peltonen ei aio varata kotiin ylimääräistä ruokaa epidemian takia. ”Minulla on riittävästi ruokaa kotona, ja pakastinta on hyvä syödä välillä tyhjemmäksi.” Kuva: Aku Isotalo

”Ikäihmisten kannattaisi miettiä sitä, minkälaisissa kulttuuririennoissa käyvät ja miten liikkuvat ihmisten keskuudessa.”

Näin totesi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen HS:lle perjantain infotilaisuudessa.

Salmisen ohje tiivistää sen, ketkä koronaepidemiassa ovat suurimmassa riskissä saada vakavia oireita: ikääntyneet.

”Mitä vanhempi ihminen on, sitä vaikeampi tauti hänellä on ja sitä suurempi kuolleisuusriski hänellä on”, kuvaa koronavirusta THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Tämä tiedetään siitä, miten virus on käyttäytynyt tähän mennessä:

Tuore Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen ECDC:n raportti listaa ryhmiä, joissa on todettu tavanomaista enemmän vakavia oireita ja kuolleisuutta.

”Yli 60-vuotiaat, miehet, kohonneesta verenpaineesta tai sydän- ja verisuonitaudeista kärsivät, diabeetikot, kroonisia keuhkosairauksia potevat sekä syöpäsairaat”, luettelee ECDC.

”ECDC arvioi myös, että ratkaisevin tekijä voi olla ikä eivätkä taudit. Tämä perustuu siihen, että kroonisten sairauksien esiintyminen on ollut sairastuneilla yhtä yleistä kuin niiden esiintyminen vanhemmissa ikäluokissa Kiinassa ylipäätään”, Nohynek sanoo.

Tutkijat ovat selvittäneet koronaviruksen tarttuvan ACE2-reseptorien kautta. Asiasta kirjoitti tällä viikolla muun muassa amerikkalainen Live Science -sivusto.

”ACE2:n ilmentyminen keuhkokudoksissa lisääntyy iän myötä. Sitä lisäävät myös tupakointi sekä jotkut verenpainelääkkeet”, toteaa Nohynek.

ECDC:n raportti luokitteleekin tupakoitsijat iästä riippumatta koronaviruksen riskiryhmään.

Koronaviruksen riskiryhmiin ei tiedetä kuuluvan esimerkiksi alle 3-vuotiaita tai raskaana olevia, jotka influenssan kohdalla ovat haavoittuvassa asemassa.

”Tämä ei ole influenssa”, Nohynek korostaa.

”Koronavirus kiinnittyy keuhkoissa erilaisiin reseptoreihin kuin mihin influenssavirukset kiinnittyvät.”

Influenssa voi rikkoa limakalvoa ja saattaa aiheuttaa sekundääriä keuhkokuumetta. Koronaviruksessa vakavan taudin aiheuttaa ARDS (acute respiratory distress syndrome), mikä on influenssassa harvinainen.

”Virus menee keuhkokudokseen ja lisääntyy siellä. Silloin se osa keuhkoista on poissa pelistä”, Nohynek kuvaa.

Havaintoja ACE2-reseptorien merkityksestä tukee se, että Kiinassa raportoiduista tapauksista vain 2,4 prosenttia on ollut alle 19-vuotiaita. Heistä vain hyvin pienelle osalle on kehittynyt vakava tauti.

Suomen tilanne koronaviruksen osalta ei ole kovin hyvä. Suomalaisista iso osa kuuluu johonkin riskiryhmään, ja lisäksi meillä on Euroopan nopeimmin vanheneva väestö. Pian jo lähes joka neljäs suomalainen on täyttänyt 65 vuotta.

Olemmeko kansakuntana erityisen kovassa riskissä saada koronaviruksesta vakavia infektio-oireita?

”Kyllä, ja siksi on aika ajatella asioita uudella tavalla. Koronavirus on influenssaa pahempi, koska influenssaan meillä on aikaisempaa immuniteettia ja siihen on olemassa rokote, joka suojaa kohtuullisen hyvin”, Nohynek sanoo.

Tänäkin talvikautena influenssarokotetta on Suomessa otettu hänen mukaansa hyvin. Silti ikäihmisistäkin noin puolet on jättänyt rokotteen hankkimatta.

Nohynek korostaa, että influenssarokotteesta on yhä hyötyä. Se saattaa estää tilanteen, jossa ihmisellä on yhtä aikaa sekä koronavirus että influenssa. Influenssarokote vähentää myös terveydenhuollon kuormitusta.

Koronavirukselta rokote ei suojaa, joten erityisesti ikääntyneiden on nyt haettava suojaa sosiaalisten kontaktien välttämisestä.

”Kiinan ja Italian perusteella voidaan sanoa, että kyse on vakavasta taudista. Siihen on varauduttava.”

78-vuotias Marja Peltonen varautuu mutta ei panikoi

Tieto riskiryhmään kuulumisesta ei säikytä 78-vuotiasta helsinkiläistä Marja Peltosta, joka oli perjantaina aamupäivällä matkalla ruokaostoksille Postitaloon Helsingin keskustassa. Hän oli kutsunut illaksi ystäviä syömään ja aikoi tarjota palsternakalla maustettua uunilohta perunapedillä.

”Riski on pakko hyväksyä. Mutta minulla on pienet ympyrät. Asun yksin. Vältän lähikontaktia, en kättele ja pesen käsiäni usein”, Peltonen sanoo.

Entä jos hän sairastuisi?

”Silloin pysyttelisin kotona. Uskon, että tällä selviää”, hän toteaa rauhallisesti.

Peltonen käy päivittäin katsomassa palvelutalossa asuvaa puolisoaan. ”Käyntejä ei ole ainakaan toistaiseksi kielletty. Varovaisuutta pitää tietenkin noudattaa.”

Eniten häntä huolestuttaa aviomiehen sisaren tilanne: 87-vuotias käly asuu Pohjois-Italiassa ja on tällä hetkellä yksin asunnossaan karanteenissa.

Peltosen kolme lasta ja yhdeksän lastenlasta asuvat Espoossa. Heihin Peltonen pitää yhteyttä puhelimitse.

”Tytär kehotti eilen miettimään, kannattaako minun lähteä Helsingin kaupunginorkesterin konserttiin.”

Konsertti kiinnosti Peltosta, koska ohjelmassa oli muun muassa Beethovenin viulukonsertto ja neljäs sinfonia. Hänen ei kuitenkaan tarvinnut ratkaista asiaa itse, koska päivällä tuli tieto, että HKO peruu kaikki kevätkauden konsertit.

Marja Peltonen aikoo edelleen tavata lapsiaan ja lapsenlapsiaan. Kuva: Aku Isotalo

Jos Peltonen joutuisi pysyttelemään kotona, hän uskoo ajan kuluvan parhaiten sanaristikoita ratkomalla ja lukemalla.

”Eilen sain loppuun kirjan Aino Sibeliuksesta. Seuraavaksi luen luontotoimittaja ja kuvataiteilija Minna Pyykön teoksen Kuulin allien laulavan, jossa on upeita vesivärikuvia”, Peltonen kertoo.

Uutisia Peltonen seuraa televisiosta ja lehdistä. Presidentti Sauli Niinistön torstainen esiintyminen saa häneltä kiitosta: ”Niinistö osasi asettaa sanansa erittäin hyvin. Hän ei lietsonut paniikkia vaan muistutti läheisten ihmisten tärkeydestä.”

Postitalon K-kaupassa Peltonen etsi aineksia illan ateriaan. Varastoon hän ei ruokaa osta.

”Minulla on riittävästi ruokaa kotona, ja pakastinta on hyvä syödä välillä tyhjemmäksi.”

Vessapaperin hamstraajat lähinnä huvittavat häntä: ”Kuinka paljon paperia he oikein tarvitsevat?”

Peltonen ei myöskään aio olla tapaamatta lapsiaan ja lapsenlapsiaan. Pikemminkin hän on huolissaan siitä, että urheilua harrastavat lastenlapset pitkästyvät, kun koripallotreenitkin on peruttu.

”Taidankin kutsua heidät sunnuntailounaalle.”